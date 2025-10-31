العالم اليوم - روسيا تطلق صاروخا "سريا ومحظورا" على أوكرانيا.. بماذا يتميز؟

انتم الان تتابعون خبر روسيا تطلق صاروخا "سريا ومحظورا" على أوكرانيا.. بماذا يتميز؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 أكتوبر 2025 03:24 مساءً - قال وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها، الجمعة، إن روسيا هاجمت مناطق داخل بلاده باستخدام صاروخ "محظور طورته موسكو سرا".

وحسب الوزير، استخدمت روسيا صاروخ "9 إم 729"، المحظور بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وأوضح سيبيها أن "استخدام روسيا لهذا الصاروخ ضد أوكرانيا خلال الأشهر الماضية، يظهر ازدراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة، والجهود الدبلوماسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا".

وتعد تصريحات وزير الخارجية الأوكراني أول تأكيد على استخدام روسيا للصاروخ من نوع "كروز" المعروف باسم "9 إم 729" في القتال، سواء في أوكرانيا أو في مناطق أخرى.

وقال مسؤول أوكراني رفيع لوكالة "رويترز"، إن روسيا أطلقت هذا الصاروخ على أوكرانيا 23 مرة منذ أغسطس الماضي، مضيفا أن أوكرانيا رصدت هذا الصاروخ مرتين سنة 2022.

وكان هذا الصاروخ سبب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى سنة 2019.

وقالت واشنطن إن تطوير موسكو لهذا الصاروخ سريا "انتهاك للمعاهدة"، إذ يبلغ مداه 2500 كيلومتر، علما أن الحد الأقصى بحسب المعاهدة 500 كيلومتر.

إلا أن موسكو نفت أن تكون انتهكت المعاهدة.

ووفقا لموقع "ميسيل ثريت" التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يستطيع هذا الصاروخ حمل رؤوس نووية أو تقليدية.

والصاروخ الذي يطلق من الأرض، يبلغ طوله ما بين 6 و8 أمتار، ويستطيع حمل رأس حربي واحد يزن 450 كيلوغراما، علما أنه دخل الخدمة سنة 2017.