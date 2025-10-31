نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السجن المؤبد لـ 11 شخصًِا في قضية حريق فندق بمنتجع للتزلج في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة تركية، يوم الجمعة، أحكاما بالسجن المؤبد على 11 شخصًا على خلفية حريق اندلع في منتجع للتزلج في جبال بولو شمال غرب البلاد في يناير 2025 وأسفر عن مقتل 78 شخصًا.

وأفادت قناة "تي آر تي" الإخبارية بأن من بين المدانين خالد أرجول مالك فندق "غراند كارتال" الذي اندلع فيه الحريق، حيث حكمت عليه المحكمة في محافظة بولو بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت القناة أن المحاكمة شملت 32 متهما بينهم 20 قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وضمت قائمة المتهمين إلى جانب أرجول، أعضاء في مجلس إدارة الفندق ومديرين وموظفين ونائب رئيس بلدية وعناصر من فرق الإطفاء.

وكان حريق قد اندلع في طابق المطعم داخل المبنى المكون من 12 طابقا والذي كان يضم 238 نزيلا حينها، مما دفع العديد منهم إلى القفز من النوافذ في منتصف الليل هربا من ألسنة اللهب.

ولقي 34 طفلا حتفهم في الحريق الذي وقع خلال عطلة مدرسية، حيث يتوافد العديد من العائلات من إسطنبول وأنقرة إلى جبال بولو للتزلج، وأصيب 137 شخصا آخر.

وأثارت الكارثة دعوات واسعة للمحاسبة والإصلاح، حيث أشار خبراء مستقلون إلى أن الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا كان يفتقر إلى أبسط إجراءات السلامة من الحرائق.