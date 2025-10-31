نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن غفير ينشر فيديو لسجناء فلسطينيين ويطالب بإعدامهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو عبر تلغرام، اليوم الجمعة، واقفًا أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممدّدين أرضًا، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ودعا فيه إلى "إعدام الإرهابيين".

وقال الوزير اليميني المتطرف، المعروف بتصريحاته الجدلية، في هذا المقطع،: "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. انظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين"، حسب قوله.

ويواجه الأشخاص الذين تدينهم إسرائيل بتهم مرتبطة بالإرهاب عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وهدد إيتمار بن غفير بسحب دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والائتلاف الذي ينتمي إليه، إذا لم يُطرح مشروع قانونه الذي يؤيد "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، للتصويت في الكنيست، بحلول التاسع من نوفمبر.

وكان الوزير يتحدث أمام حوالى 10 سجناء مكبّلين على الأرض، ونشر هذه الرسالة على حسابه في تلغرام، مرفقا إياها بنص قال فيه إن حركة حماس عمدت إلى "تعذيب الرهائن" لديها بعد تصفية إسرائيل قياداتها، ومن بينهم محمد السنوار في مايو الماضي.

كما تفاخر الوزير بظروف السجن القاسية المفروضة على السجناء الفلسطينيين.

وقال "اسألوا أي إرهابي مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة. إنهم خائفون ويرتعدون، وقد انخفض عدد الهجمات بشكل كبير".

وفي مقطع فيديو آخر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس، شوهد بن غفير وهو يهدد الزعيم الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي، الذي بدا في حالة من الوهن الجسدي.