نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونسكو: المتحف المصري الكبير علامة فارقة تجسّد التزام مصر بحماية ماضيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُمثل علامة فارقة في مسيرة مصر لحماية تراثها الثقافي الغني والاحتفاء به، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العالمي يجسد التزام الدولة المصرية بالحفاظ على حضارتها الفريدة، ووضعها في مكانها الذي يليق بها على خريطة التراث الإنساني.

وجاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم السبت، بالتزامن مع مراسم افتتاح المتحف الذي يعد الأضخم في العالم المخصص لحضارة واحدة.

المتحف الكبير.. مشروع ثقافي عالمي الطموح

وذكر المكتب الإقليمي أن المتحف المصري الكبير يُعد واحدًا من أكثر المشاريع الثقافية طموحًا على مستوى العالم، بما يحتويه من كنوز أثرية فريدة وتصور معماري متقدم يضعه في مصاف المؤسسات العالمية المعنية بالتراث والتعلم والبحث العلمي.

وأكد البيان أن المتحف يمثل التزامًا مصريًا عميقًا بحماية الماضي وإعادة تقديمه للأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال رؤية ثقافية متطورة تتكامل فيها أهداف التعليم والتنمية المستدامة.

دعم اليونسكو منذ اللحظات الأولى للمشروع

وأشار بيان اليونسكو إلى أن المنظمة الدولية شاركت في دعم المتحف منذ المراحل الأولى لتأسيسه، وساهمت في تحويله إلى مركز عالمي للثقافة والعلوم والابتكار، بما يتيح المجال للباحثين والزائرين من جميع أنحاء العالم للاطلاع على الحضارة المصرية من منظور حديث ومتطور.

جسر حضاري يربط بين التاريخ والحداثة

ووفقًا للبيان، فإن المتحف المصري الكبير يمثل جسرًا يربط بين التاريخ والحداثة، كما يفتح آفاقًا واسعة للحوار بين الحضارات، ويؤكد على قوة الثقافة في تعزيز قيم الوحدة والإبداع والتعلم المشترك.

كما شددت اليونسكو على أهمية الدور الذي سيلعبه المتحف في تحفيز الإبداع البشري وإبراز قدرة الثقافة على بناء جسور التفاهم بين الشعوب.