نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاحتلال الإسرائيلى يسلم جثامين 45 شهيدًا ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، والتي تتم بإشراف جهات دولية وإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت مصادر فلسطينية ميدانية أن الاحتلال سلّم 45 جثمانًا لشهداء فلسطينيين عبر معبر كيسوفيم وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن عملية التسليم جرت وفق ترتيبات مسبقة ضمن المرحلة الجارية من تنفيذ الاتفاق.

ويأتي ذلك بعد أن سلّمت حركة حماس جثامين ثلاثة من أسرى الاحتلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الساعات الماضية، ضمن التزاماتها في صفقة التبادل التي تواصل تنفيذها الأطراف منذ أسابيع، وسط اهتمام دولي واسع.

ومع وصول هذه الدفعة، ارتفع إجمالي عدد الجثامين التي أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ الصفقة إلى 255 جثمانًا، حسب الإحصاءات الرسمية للجهات الفلسطينية المختصة بملف الشهداء والمفقودين، والتي تتابع عمليات التسليم والتوثيق.

وكشفت تقارير ميدانية أن الجثامين التي جرى تسليمها اليوم بدت عليها آثار تعذيب شديد وتشويه متعمد، إضافة إلى علامات تقييد ودهس بآليات عسكرية، وهو ما جعل عملية التعرف على هوية الشهداء شديدة الصعوبة بالنسبة لذويهم وللطواقم الطبية المختصة.

وتواصل الجهات الفلسطينية، بالتعاون مع الطواقم الدولية، العمل على فحص الجثامين وتحديد هويات أصحابها، في وقت تزداد فيه المطالبات بشفافية التحقيقات حول ظروف استشهادهم داخل معتقلات الاحتلال ومراكزه العسكرية.