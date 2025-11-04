العالم اليوم - الفيفا يفرض "عقوبة قاسية" على الزمالك

انتم الان تتابعون خبر الفيفا يفرض "عقوبة قاسية" على الزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 04:09 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، إيقاف قيد الفريق الأول بنادي الزمالك المصري، وفقا لتقريره الأسبوعي عبر موقعه الرسمي.

وذكر الفيفا عبر موقعه أن الزمالك "موقوف القيد بسبب 3 قضايا".

وأوضح في بيانه الدوري المتعلق بالأندية المعاقبة، أن الزمالك لم ينه حتى الآن ملفات مالية تخص الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني الحالي للفتح السعودي، إلى جانب مساعدين له لم يتقاضوا مستحقاتهم بالكامل.

ويأتي القرار في خضم استعدادات الزمالك لخوض بطولة السوبر المصري التي تستضيفها الإمارات، حيث يواجه بيراميدز، الخميس.

وتسعى إدارة النادي لاحتواء الأزمة قبل موعد انطلاق موسم الانتقالات الشتوية، لضمان قيد اللاعبين الجدد الذين تم الاتفاق معهم.