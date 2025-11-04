نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي في حي الشجاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء في بيان، أنها عثرت على جثة أسير إسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع.

وقالت كتائب القسام في بيان: "تعلن كتائب القسام أنها عثرت اليوم على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر وجاري ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال".

وأكدت كتائب القسام في بيانها، أن "دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها".

ولفتت كتائب القسام إلى أنها تعمل على ترتيب إجراءات تسليم جثة أحد الجنود الإسرائيليين.