العالم اليوم - إسرائيل تتسلم رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتسلم رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 10:31 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تسلّم إسرائيل عبر الصليب الأحمر لنعش أحد الرهائن القتلى في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "تسلّمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر نعش أحد الرهائن القتلى الذي سُلِّم لقوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة. ومن هناك سيُنقل إلى إسرائيل، حيث سيتم استقباله في مراسم عسكرية بحضور الحاخام العسكري".

وأضاف البيان أنه "بعد ذلك، سيُنقل إلى المعهد الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وبعد استكمال إجراءات التعرف الرسمي على الجثمان، سيتم إبلاغ العائلة رسميا".

واختتم البيان بالقول: "تم إبلاغ جميع عائلات الرهائن القتلى بالأمر، وفي هذه اللحظات الصعبة قلوبنا معهم. يستمر الجهد لإعادة جميع الرهائن دون توقف حتى استعادة آخرهم".

وتعد عملية تسليم الرفات أحدث علامة على التقدم الذي تم إحرازه في إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وبدأ في 10 أكتوبر الماضي.

وقبل هذا الإعلان، أعادت حماس رفات 21 رهينة إلى إسرائيل بموجب شروط وقف إطلاق النار.

وإذا تم التأكد من الرفات الأخيرة بعد إجراء اختبارات الطب الشرعي، ستكون هناك رفات ستة أشخاص آخرين فقط متبقية في غزة.