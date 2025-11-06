نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور يكشف تشكيل الزمالك الأقرب أمام بيراميدز بالسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر على تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، يقترب الزمالك من بدء مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من، محمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وعمر جابر بخط الدفاع.

وتابع، بينما سيتواجد عبد الله السعيد وأحمد ربيع ومحمد شحاتة في خط وسط الأبيض، ويتكون الهجوم من الثلاثي عدي الدباغ وناصر ماهر وسيف الجزيري.