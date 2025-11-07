اليونيسف: 47 طفلاً فلسطينياً قُتلوا في الضفة

اليونيسف: 47 طفلاً فلسطينياً قُتلوا في الضفةأكد مدير التواصل لحالات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ريكاردو بيرس، أنّ المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قتلوا 47 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.

وقال بيرس في تصريحات نقلتها المنظمة، إنّه "على الرغم مما يحدث في قطاع غزة من فظائع الحرب التي استمرت لعامين، والتهدئة الهشّة التي جرى انتهاكها خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك مقتل أطفال خلال الساعات الماضية، إلا أنّه يجب عدم السماح بأن تكون الضفة الغربية مجرد ضوضاء خلفية".

وأضاف المسؤول الأممي أنّ "ما يحدث في الضفة خطير جداً، فالأطفال يموتون منذ بداية الحرب، ومجدّداً، قُتل 47 طفلاً بما في ذلك في القدس، وهذا يجب أن ينتهي فوراً"، داعياً إلى احترام القانون الدولي وضرورة حماية الأطفال والمدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في الاعتداءات منذ بدء العدوان على غزة، إذ نفّذ "جيش" الاحتلال والمستوطنون عملياتٍ واسعة أسفرت عن استشهاد ما لا يقلّ عن 1057 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 20 ألفاً، بينهم 1600 طفل، وفق تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية.