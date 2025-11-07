الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان

الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنانواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على جنوبي لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام الماضي، ومستهدفا المناطق الحدودية جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر لبنانية بتحرك آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط الموقع المستحدث في الأراضي اللبنانية في تلة الحمامص، رافقه إطلاق الرصاص تجاه المنطقة المفتوحة جنوب مدينة الخيام.

وأشارت المصادر أيضا إلى استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية محيط سهل الخيام بقنبلة صوتية.

وكان الكيان الإسرائيلي قد شن عدة غارات جوية أمس الخميس على عدة مناطق في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل شخص.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما.

وعقب ذلك، وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته، التي تجاوزت 4500 خرق، وفقا لبيان للجيش اللبناني صدر قبل أيام.