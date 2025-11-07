العالم اليوم - ترامب: هناك "دائما فرصة" للقاء بوتين

انتم الان تتابعون خبر ترامب: هناك "دائما فرصة" للقاء بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 نوفمبر 2025 09:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه ما يزال يرغب في عقد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب للصحفيين، في البيت الأبيض، إن هناك "دائما فرصة" للقاء بوتين. وتابع: "نحن نتحدث، ولكننا سنقدم تقريرا عن ذلك لاحقا".

وعندما سئل عن سبب إلغائه للقمة التي كانت مرتقبة مع بوتين في بودابست، قال: "الخلاف الأساسي هو أنهم لا يريدون التوقف بعد، وأعتقد أنهم سيتوقفون، وأعتقد أن هذا سيكلف روسيا كثير".

وأكد ترامب أنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الحرب المستمرة منذ فبراير 2022 ستنتهي "قريبا".

وأوضح أن أوكرانيا خسرت الكثير من الأراضي والأرواح منذ اندلاع الحرب، مؤكدا ضرورة إنهاء النزاع.

ودعا ترامب الزعماء الأوروبيين إلى التوقف عن شراء النفط الروسي. وقال: "أعتقد أن جميع الزعماء الأوروبيين أصدقائي... لقد فعلوا كل ما طلبته منهم فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يواصلون فعله هو شراء النفط من روسيا، وهذا ليس جيدا على الإطلاق".