نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مصادر طبية فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يسلم جثامين 15 فلسطينيًّا من قطاع غزة لـ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" ضمن اتفاق التبادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏مصادر طبية فلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي سلم جثامين 15 فلسطينيًّا من قطاع غزة لـ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" ضمن اتفاق التبادل.

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".