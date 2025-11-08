العالم اليوم - أزمة "الممر الآمن" تتفاقم.. ضغط أميركي على إسرائيل في رفح

وقالت الهئية إن "واشنطن تمارس ضغطا على تل أبيب للموافقة على ممر آمن لإخراج عناصر حماس العالقين في رفح داخل الخط الأصفر"، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح استسلام مسلحي حماس في أنفاق رفح بقطاع غزة، وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث، وذلك مقابل عفو إسرائيلي مشروط، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ترى أن المسلحين الذين ما زالوا داخل أنفاق رفح، يشكلون مصدر توتر وتهديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى إلى إزالة هذا "اللغم" الأمني.

كذلك قال المسؤولون إن إدارة ترامب نقلت أيضا إلى إسرائيل رسالة مفادها أن هذا الحدث يمكن تحويله إلى نوع من "المشروع التجريبي" لنزع سلاح حماس في غزة، تمهيدا لتطبيق النموذج لاحقا في مناطق أخرى من القطاع.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إنه لن يسمح بمغادرة مسلحي حماس المتواجدين داخل مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.