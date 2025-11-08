العالم اليوم - أزمة "الممر الآمن" تتفاقم.. ضغط أميركي على إسرائيل في رفح

انتم الان تتابعون خبر أزمة "الممر الآمن" تتفاقم.. ضغط أميركي على إسرائيل في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 نوفمبر 2025 01:08 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، للموافقة على خروج عناصر حركة حماس العالقين في مدينة رفح داخل الخط الأصفر، الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وقالت الهئية إن "واشنطن تمارس ضغطا على تل أبيب للموافقة على ممر آمن لإخراج عناصر حماس العالقين في رفح داخل الخط الأصفر"، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح استسلام مسلحي حماس في أنفاق رفح بقطاع غزة، وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث، وذلك مقابل عفو إسرائيلي مشروط، وفق القناة 12 الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ترى أن المسلحين الذين ما زالوا داخل أنفاق رفح، يشكلون مصدر توتر وتهديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى إلى إزالة هذا "اللغم" الأمني.
كذلك قال المسؤولون إن إدارة ترامب نقلت أيضا إلى إسرائيل رسالة مفادها أن هذا الحدث يمكن تحويله إلى نوع من "المشروع التجريبي" لنزع سلاح حماس في غزة، تمهيدا لتطبيق النموذج لاحقا في مناطق أخرى من القطاع.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إنه لن يسمح بمغادرة مسلحي حماس المتواجدين داخل مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضحت هيئة البث نقلا عن مصدر في رئاسة الوزراء، أن "نتنياهو يمنع نحو 200 مقاتل من مغادرة الخط الأصفر".
وأضاف المصدر أن "نتنياهو متمسك بموقفه القاضي بنزع سلاح حماس وتفكيك القطاع، مع إحباط أي تهديدات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية"، وفق تعبيره.
