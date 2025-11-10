العالم اليوم - محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 07:26 مساءً - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، اتصالا هاتفيا من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة بما يعود بالنماء على شعبيهما ويعزز أسباب الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما بحثا خلال الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه.

وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها ودولها.