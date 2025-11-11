نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- زحام في لجان مدرسة الإمام علي الابتدائية بالعجوزة ضمن انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ صباح اليوم الثلاثاء، الثاني من أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التصويت في لجان مدرسة الإمام علي الابتدائية النموذجية بدائرة العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث فتحت اللجنة أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في أجواء منظمة تسودها روح المسؤولية الوطنية.

شهدت اللجان انتظامًا تامًا في سير العملية الانتخابية، حيث أشرف القضاة على فتح اللجنة وإثبات الإجراءات الرسمية، والتأكد من جاهزية صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة لضمان سير عملية التصويت بسلاسة ونزاهة.

فور دخول الناخب إلى اللجنة، يقوم بتقديم بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة للتحقق من شخصيته وأنه من أبناء الدائرة، ويتم تسجيل حضوره في كشوف الناخبين، ثم يحصل على بطاقتي اقتراع، إحداهما للنظام الفردي تحتوي على أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية، والأخرى لقوائم المرشحين. بعد ذلك يتوجه الناخب خلف الستار للإدلاء بصوته بسرية تامة.

وفيما يخص بعض الملاحظات الخاصة بالعملية الانتخابية، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحبر الفسفوري غير مستخدم في انتخابات مجلس النواب بصفة عامة، بل يقتصر استخدامه على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات لمنع ازدواج التصويت، نظرًا لإمكانية الإدلاء بالصوت خارج اللجنة الأصلية للناخب.

كما أوضحت الهيئة أن لجان الوافدين غير موجودة في هذه الانتخابات، حيث يلزم القانون كل ناخب بالتصويت في دائرته الانتخابية وفق محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي، فيما تكون لجان الوافدين خاصة بالانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التي تسمح بالتصويت خارج محل الإقامة.

وأعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذه الانتخابات تضم منافسة بين 1281 مرشحًا ويحق لنحو 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية موزعة على 14 محافظة تشمل: الجيزة وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ولتسهيل مشاركة الناخبين، أتاحّت الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية الاستعلام عن لجان التصويت إلكترونيًا عبر تطبيق الهيئة الوطني الذي يمكن تنزيله على الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS.

بمجرد إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، تظهر كافة بيانات الناخب، بما في ذلك اسم المدرسة التي سيدلي فيها بصوته، رقم اللجنة، ومسلسل الناخب في كشوف الناخبين، ما يسهل على المواطنين الوصول إلى لجانهم الانتخابية دون أي مشكلات.