نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري.

ويدخل فريق الأهلي هذا اللقاء، منتشيا بعدما تمكن من التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، للمرة السادسة عشر في تاريخه على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بهدفين دون رد.

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي مع نظيره شبيبة القبائل، يوم الجمعة المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، مع كلا من يانج أفريكانز، الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

