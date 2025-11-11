نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، في جميع البطولات وأهمها بطولة كأس العالم للناشئين، تحت 17 عاما.

مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم للناشئين

أوغندا X فرنسا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

آيرلندا X باراجواي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

أوزبكستان X بنما – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4

بوركينا فاسو X طاجيكستان – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

جمهورية التشيك X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

نيوزيلاندا X النمسا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

السعودية X مالي – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS

