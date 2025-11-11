نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب تواصل الإقبال على انتخابات النواب في مدرسة بدر بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في محافظة الجيزة، وعلى رأسها لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي، توافدًا ملحوظًا من الناخبين صباح اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقد استمر الإقبال الكبير الذي بدأ منذ يوم أمس الإثنين، حيث اصطف المواطنون أمام المقر الانتخابي في صفوف منظمة، وشملت طوابير الناخبين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

حضور لافت من الشباب والسيدات

تميز اليوم الثاني بمشاركة قوية من فئة الشباب والسيدات، حيث لوحظ تنظيم صفوف منفصلة لكل فئة أمام بوابات المدرسة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وأكد الشباب على أهمية التصويت في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، فيما حافظت المرأة المصرية على حضورها القوي والفاعل في المشهد الانتخابي، مما يعكس وعيها بحقها في المشاركة واتخاذ القرار السياسي.

إجراءات تنظيمية وصحية مشددة

شهدت اللجان تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة تحت إشراف قضائي كامل وبالتعاون مع قوات التأمين، لضمان سير عملية التصويت بسلاسة وأمان.

كما حرص المشرفون على تنظيم دخول الناخبين ومراعاة التباعد والالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة الجميع خلال العملية الانتخابية.

اليوم الختامي للتصويت وفرز الأصوات

فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، لتختتم بذلك المرحلة الأولى من التصويت في الداخل.

ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد الإغلاق في مقار اللجان الفرعية، تمهيدًا لإعلان الحصر العددي النهائي للمرحلة الأولى من الانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها التنظيمي

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على انتظام العملية الانتخابية في جميع اللجان، وتوفير كافة التسهيلات للناخبين، بما في ذلك الاستعلام عن مكان لجانهم عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الرسمي، لضمان وصول كل ناخب إلى لجانه بسهولة ويسر، مع الالتزام بالسرية التامة في التصويت.