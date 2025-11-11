نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطبل والمزمار يزينان مشهد التصويت بانتخابات مجلس النواب في منشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان مدرسة أتريس في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة أجواءً احتفالية مميزة مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تزينت اللجان بأصوات الطبل والمزمار البلدي، في مشهد يعكس حماس المواطنين وحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، توافد كبار السن والشباب بشكل ملحوظ، مؤكدين التزامهم بأداء واجبهم الوطني في العرس الديمقراطي.

كما حرصت قوات الأمن والإشراف القضائي على متابعة سير العملية الانتخابية وضمان انتظامها، مع تسهيل إجراءات التصويت وتوفير جميع الخدمات اللازمة للناخبين داخل اللجان.

انتظام سير التصويت والإجراءات الرسمية

أشاد القضاة المشرفون على اللجان بانتظام العمل داخل اللجان، حيث تم تسجيل حضور كل ناخب وإعطاؤه بطاقتي اقتراع، الأولى للنظام الفردي والثانية لقوائم المرشحين، مع التأكد من هوية الناخب ومحل إقامته وفق بطاقة الرقم القومي. ويقوم الناخب بعد ذلك بالإدلاء بصوته خلف الستار لضمان السرية التامة.

أعداد الناخبين وعدد اللجان في المرحلة الأولى

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الأولى تشمل 14 محافظة ويحق التصويت لنحو 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على 5606 لجنة فرعية. وتشمل المحافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

مواعيد الانتخابات والإعادة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء التصويت في الداخل أيام 10 و11 نوفمبر، على أن تكون انتخابات الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل أيام 3 و4 ديسمبر.

إقبال المواطنين وحماسهم للتصويت

شهدت اللجان في منشأة القناطر مشاركة متميزة من مختلف الفئات العمرية، حيث أعرب الناخبون عن تقديرهم للتنظيم الجيد والجهود المبذولة لضمان انسيابية العملية الانتخابية.

كما عزز الطبل والمزمار جوًا من الحيوية والبهجة، مما جعل تجربة التصويت أكثر تفاعلية وتشويقًا، مع المحافظة على النظام والانضباط داخل اللجان.

تسهيلات الهيئة الوطنية للانتخابات

ولمزيد من التيسير على الناخبين، أتاحت الهيئة إمكانية الاستعلام عن اللجان عبر تطبيقها الإلكتروني، حيث يمكن للناخب إدخال الرقم القومي لمعرفة اسم المدرسة المخصصة له ورقم اللجنة ومسلسل الناخب في كشوف الناخبين، لضمان وصوله إلى لجانه بسهولة دون أي معوقات.