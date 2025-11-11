إعادة تشكيل اللجنة العُمانية للرياضات الجوية

أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، قرارًا وزاريًا رقم (217 / 2025) بإعادة تشكيل اللجنة العُمانية للرياضات الجوية.
نصّ القرار على أن تُشكَّل اللجنة برئاسة الدكتور أحمد بن زاهر بن محمد العلوي وسالم بن سعيد بن عبدالله الجامودي أمينًا للسر وعضوية كلا من عبدالمنعم بن محمد بن علي السعيدي وحسين بن عيسى بن حيدر الفيروز وحمد بن ناصر بن خلف الحاتمي.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تطوير منظومة الرياضات الجوية في سلطنة عُمان، وتعزيز الكفاءات الإدارية والفنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتنظيم الفعاليات الرياضية المتخصصة وفق أفضل الممارسات، وستتولى اللجنة، ضمن اختصاصاتها، الإشراف على مختلف أنشطة وفعاليات الرياضات الجوية، وتنظيم البطولات المحلية والدولية، والعمل على نشر ثقافة السلامة الجوية، وتعزيز حضور سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.
