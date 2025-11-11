عاجل- افتتاحات صناعية جديدة تدعم الصادرات الوطنية وتحول مصر إلى مركز إقليمي للنقل الذكي

أحمد جودة - القاهرة - تعزيز الصناعة الوطنية وفتح آفاق التصدير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة التي تعكس قوة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، موضحًا أن الدولة تسعى بقوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المكونات الصناعية وزيادة معدلات التصدير ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030. وأشار إلى افتتاح مصنع "المنصور" لفلاتر المركبات لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب وضع حجر أساس لمصنع سيارات جديد باستثمارات قدرها 150 مليون دولار.

توسعات كبرى في قطاع الطاقة الكهربائية

كما لفت رئيس الوزراء إلى افتتاح التوسعات الجديدة في المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر إلكتريك" الفرنسية، الذي وصلت نسبة المكون المحلي فيه إلى 85%، مؤكدًا أن نصف إنتاجه يتم تصديره إلى الخارج، بما في ذلك السوق الفرنسية نفسها، وهو ما يعكس الثقة الدولية في جودة الصناعة المصرية. وأوضح أن هذه التوسعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات المتقدمة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

القنطرة تتحول إلى مركز جديد لصناعة الملابس الجاهزة

أكد مدبولي أن المنطقة الصناعية في القنطرة غرب تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة، حيث أصبحت مركزًا جديدًا لصناعة الملابس الجاهزة بعد أن كانت خالية من المصانع قبل شهور قليلة. وأوضح أن المنطقة تضم الآن نحو 46 مصنعًا بإجمالي استثمارات بلغ 1.2 مليار دولار، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من الشركات العالمية على الاستثمار هناك لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي بالقرب من موانئ قناة السويس.

النقل الذكي والقطار السريع.. نقلة نوعية في البنية اللوجستية

تحدث رئيس الوزراء عن التطور الكبير الذي تشهده الدولة في قطاع النقل الذكي، مشيرًا إلى المعرض والمؤتمر الدولي للنقل والصناعة، حيث تم استعراض وصول القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يمتد بطول ألفي كيلومتر، ويعد من أهم المشروعات القومية في تاريخ النقل المصري. وأوضح أن القطار سيخدم نقل الركاب والبضائع، ما يجعل من مصر مركزًا لوجيستيًا إقليميًا وعالميًا بفضل تكامل شبكات الطرق والموانئ والمطارات. كما أشار إلى جهود الدولة في تصنيع الحافلات الكهربائية وتحديث قطارات مترو الأنفاق والنوم بأيدٍ مصرية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى منظومة نقل حديثة وصديقة للبيئة.