نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: موسكو تلتزم بالاتفاقات التي توصل إليها بوتين وترامب في أنكوريدج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجانب الروسي كان وسيبقى ملتزما بالاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في أنكوريدج.

وقال لافروف خلال مقابلة له مع وسائل الإعلام الروسية: "كما يُقال... هناك مزحة تقول: 'ضميرنا نظيف - نحن نادرا ما نستخدمه'، ولكن في هذه الحالة بالذات ليس لدينا أي أسباب لتبرير أننا كنا ولا نزال ملتزمين بما تحدث عنه الرئيسان".

وأضاف: "وبشكل عام، إذا لم نتفق على كل نقطة وفاصلة، فقد توصلنا إلى تفاهم".

وردا على تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" زاعمٍ أن روسيا أرسلت "مذكرة شديدة اللهجة" قبيل محادثة هاتفية بين الرئيسين، أوضح لافروف أن التسلسل الزمني المذكور في التقرير غير دقيق.

ونفى لافروف صحة ما نشرته الصحيفة من أن ترامب وبوتين اتفقا على الاجتماع في بودابست، وكلفا لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتحضير لهذه القمة.

وقال: "هناك الكثير من الأكاذيب هنا، بما في ذلك من ناحية تسلسل الأحداث. المذكرة التي ذكرها صحافيو فايننشال تايمز هي ما يسمى non paper، ليست وثيقة رسمية، بل مسودة غير رسمية البتة، تم إرسالها إلى زملائنا ليس بعد محادثة بوتين مع ترامب، بل قبل عدة أيام من تلك المحادثة".

وأكد لافروف أن المذكرة الموجهة إلى واشنطن لم تحتو على أي شيء سوى ما تمت مناقشته في أنكوريدج، وقال: "كان الهدف من هذه المذكرة هو تذكير زملائنا الأمريكيين، بما تم التحدث عنه في أنكوريدج، وما هي التفاهمات - كما بدا لنا على الأقل، والأمريكيون لا ينفون ذلك - التي تم التوصل إليها هناك خلال اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "لم تحتوِ هذه الوثيقة غير الرسمية على أي شيء سوى ما تمت مناقشته في أنكوريدج، ولم يُثِر هذا رفضا من قبل المحاورين الأمريكيين".