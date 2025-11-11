نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاراتيه يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه – القاهرة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكاراتيه عن القائمة النهائية التي تشارك في بطولة العالم للكاراتيه – القاهرة 2025، والتي تستضيفها مصر بعد غياب دام 37 عامًا، لتؤكد مكانتها كقوة رياضية عالمية، وتعكس ثقة الاتحاد الدولي للكاراتيه في القدرات التنظيمية والبشرية المصرية، وإيمانًا بأن أرض الكنانة قادرة على تقديم نسخة استثنائية تليق بتاريخها الرياضي العريق.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بـ 12 لاعبًا ولاعبة يمثلون قمة الأداء والانضباط، وهم:

إيـه هشام أحمد (كاتا فردي)، ريم أحمد رمزي (تحت 50 كجم)، أحلام حمدي إبراهيم (تحت 55 كجم)، نورسين محمد كمال (تحت 61 كجم)، هدير أحمد عبد المنعم (تحت 68 كجم)، منه شعبان إبراهيم (فوق 68 كجم)، كريم وليد غالي (كاتا فردي)، زياد الغريب ربيع (تحت 60 كجم)، علي محمد الصاوي (تحت 67 كجم)، عبد الله ممدوح حنفي (تحت 75 كجم)، يوسف عماد محمود (تحت 84 كجم)، وطه طارق محمود (فوق 84 كجم).

كما يشارك منتخب مصر لذوي الهمم للكاراتيه في منافسات البطولة، في رسالة إنسانية سامية تؤكد أن الرياضة للجميع، وأن الإرادة لا تعرف المستحيل.

وتأتي استضافة البطولة بدعم من الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الأستاذ محمد الدهراوي، لتكون البطولة نموذجًا يُحتذى به في التنظيم والروح الوطنية.

ويؤكد هذا الحدث العالمي أن مصر أصبحت وجهة رياضية دولية تستقطب أكبر الفعاليات، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وكوادر مؤهلة قادرة على إنجاح كبرى البطولات العالمية.