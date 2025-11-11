نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف من الناخبين على لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة في نصف اليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نورا سمير، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الجيزة، إن أبواب اللجان الانتخابية ستُغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، مع التأكيد على أنه لن يتم إغلاق المقار أمام الناخبين حتى يُدلي آخر ناخب بصوته.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم الانتخابي شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين من مختلف الأعمار، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، النساء، الأطفال، وكبار السن، مؤكدة أن هذا المشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضحت أن محافظة الجيزة تعتبر كتلة تصويتية كبيرة تضم نحو 6 ملايين ناخب وناخبة، موزعين على 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية في 12 دائرة انتخابية على مستوى المحافظة، مؤكدة أن الإقبال الكبير يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي حتى نهاية اليوم.

