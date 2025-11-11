نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور أحمد راغب، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بعثة الطلاب المصريين المشاركين في البطولة العالمية العاشرة للجامعات التي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر 2025.

ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على دعم المشاركة في الفعاليات الرياضية الجامعية الدولية وتعزيز حضور طلاب الجامعات المصرية في المحافل العالمية.

وتشارك الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة مصر الدولية، والجامعة البريطانية في مصر في هذه البطولة التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الجامعية الدولية، بمشاركة أكثر من ستين جامعة من مختلف دول العالم في مجموعة من الألعاب الجماعية والفردية.

وخلال لقائه بالطلاب، أعرب الدكتور أحمد راغب عن فخره بالمستوى المتميز والانضباط الذي أظهره طلاب الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الجامعية المصرية، وتعكس صورة مشرفة لمصر وشبابها في المحافل الدولية.

كما أشاد نائب رئيس الاتحاد بالدعم الكبير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة لهذه المشاركة، واثنى على ثقتهما في قدرة طلاب الجامعات المصرية على تمثيل مصر بالصورة التي تليق باسمها وتاريخها العريق، ضمن رؤية الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دور الرياضة الجامعية في التنمية الشاملة.

واختتم راغب تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات سيواصل دعمه للمشاركات الدولية للجامعات المصرية، إيمانًا بأهمية بناء جيل من الطلاب يمتلك القدرات الرياضية والعلمية والثقافية اللازمة لتمثيل مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.