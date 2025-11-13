العالم اليوم - نتنياهو: محاكمتي تضر بالمصالح الأميركية والإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: محاكمتي تضر بالمصالح الأميركية والإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 نوفمبر 2025 08:15 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، إن محاكمته الجارية "تضر بالمصالح الأميركية والإسرائيلية على حد سواء".

وأكد نتنياهو أنه لن يتقدم بطلب رسمي للعفو، موضحا أن القيام بذلك سيفهم على أنه "اعتراف بالذنب"، وهو ما يرفضه بشدة، في ظل إصراره على نفي الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وخيانة الأمانة.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إنه لا يخشى السفر إلى نيويورك، مؤكدا أنه سيكون منفتحا على الحديث مع عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، الذي وعد باعتقاله إذا زار المدينة. وقال: "هل أخشى الذهاب إلى هناك؟ بالطبع لا".

ويوم الأربعاء، أعرب نتنياهو عن شكره للرئيس الأميركي بشأن الرسالة التي بعثها لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث طلب منح عفو كامل لنتنياهو في محاكمته الجارية بتهم "الفساد".

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "شكرا لك، الرئيس ترامب، على دعمك الرائع، وكالعادة، تدخل في صلب الموضوع مباشرةً وتتحدث عنه كما هو. أتطلع إلى مواصلة شراكتنا لتعزيز الأمن وتوسيع آفاق السلام".

ويواجه نتنياهو تهمًا بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة في 3 قضايا منفصلة بدأت خلال ولاية ترامب الأولى، فيما يؤكد براءته.

وفي بيان، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إنه "يكن احتراما كبيرا لترامب ويقدر دعمه الثابت لإسرائيل، ومساهمته الهائلة في إعادة الرهائن، وتغيير وضع الشرق الأوسط وغزة، وحماية أمن إسرائيل"، لكنه أضاف أن "كل من يطلب العفو عليه أن يقدم طلبا وفقًا للإجراءات المتبعة".