عاجل- تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بابنوسة

أحمد جودة - القاهرة - وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية..

تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، حسب ما أفاد موقع العربية في شريط عاجل.

وأعلنت قوات الدعم السريع عن دفع حشود عسكرية ضخمة نحو بابنوسة تمهيدًا للهجوم على الفرقة 22 التابعة للجيش السوداني المتمركزة في المدينة.

موقف الجيش السوداني وتحركاته

من جانبه، أكد ياسر العطا، مساعد قائد الجيش السوداني، أن القائد العام عبد الفتاح البرهان أصدر أوامر بالتقدم غربًا نحو دارفور، مشددًا على أن الجيش "لا يسعى للحرب بل لحماية الوطن".

كما تعهد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، بالتحرك لتحرير الإقليم، فيما أعلن عبد العزيز عشر من حركة العدل والمساواة أن قواتهم ستقاتل إلى جانب الجيش.

موقف الدعم السريع

في المقابل، دعا الباشا طبيق، مستشار قائد الدعم السريع، إلى حل سياسي شامل، معتبرًا أن تصريحات الجيش تعكس استمرار "نهج الحرب والمكاسب السياسية".

الوضع الإنساني والتحذيرات الأممية

حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية متفاقمة، حيث فرّ أكثر من 89 ألف شخص من الفاشر إلى مناطق مجاورة منذ أواخر أكتوبر. كما ارتفع عدد النازحين من دارفور وكردفان إلى مدينة الدبة في الولاية الشمالية إلى نحو 57 ألفًا.

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلق بالغ من "فظائع مروعة" في الفاشر، محذرًا من خطر تحول الوضع إلى إبادة جماعية، وسط تقارير عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وعنف عرقي.