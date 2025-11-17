18 قتيلا بهجوم لمتمردين شرق الكونغو الديموقراطية

كينشاسا ـ ا.ف.ب: قُتل 18 شخصًا على الأقل بهجوم شنه متمردون من «القوات الديموقراطية المتحالفة» على مركز صحي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث ترتكب هذه الجماعة المسلحة مجازر، بحسب ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر.ومنذ ثلاثة عقود يعاني شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية أعمال عنف وتنتشر فيه العديد من المجموعات المسلّحة والميليشيات.

ومطلع هذا العام، سيطرت حركة إم 23 المناهضة للحكومة، والمدعومة من رواندا على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال كيفو وجنوب كيفو، الإقليمين الواقعين في شرق الكونغو الديموقراطية.