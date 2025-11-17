رئيس الهيئة الوطنية: سنفحص الطعون حتى إن ألغيت الانتخابات بأكملها أو بدوائر بعينها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - قال القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن شعب مصر العظيم في إطار حرص الهيئة على نزاهة العملية الانتخابية وإيمانًا بمبدأ الشفافية، تؤكد الهيئة انها ليست بمنهى عن كافة الأحداث التي وقعت في العملية الانتخابية، وأنها ليس مالديها ما تخفيه، وهم قضاة يخشون الله، وهم مازالوا يفحصون كافة الطعون، حتي لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها او بدوائر بعينها.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد الآن بمقر الهيئة الوطنية للإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات المرحلة الأولى وما تم فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن الهيئة حريصة على إخراج الانتخابات بأفضل شكل قانوني وعادل.