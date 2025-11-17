رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

وكان قد التقي رئيس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه ـ بشكل دائم ـ على التحاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة دورية، في ظل استمرار تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تُخلف تداعياتها على المنطقة، كما تترك آثاراً عديدة على مختلف المستويات والأصعدة، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعياً للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث، مُؤكداً أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات، كما تستفيد الحكومة من تقييمات أعضاء اللجنة لجميع الملفات المطروحة للنقاش، جنباً إلى جنب استشراف المستقبل إزاء الأحداث المختلفة.