نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى حدوتة في جلسة خاصة مع الكينج: "هبقى ملك الكتابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء وصفها بالاستثنائية، كشف الشاعر مصطفى حدوتة عن كواليس لقاء جمعه بالفنان الكبير محمد منير داخل منزل الكينج، حيث نشر مجموعة من الصور التي وثّقت لحظات من الجلسة التي حملت الكثير من الإلهام والتأمل.

وقال حدوتة في منشور عبر حسابه على فيس بوك إن اللقاء لم يكن عاديًا، بل كان بمثابة درس مكثف في الحكمة والخبرة الإنسانية قبل أن يكون حديثًا فنيًا، مؤكدًا أن منير يتمتع بحضور خاص وكاريزما متفردة تجعل من كل كلمة يقولها سببًا للتفكير وإعادة النظر في الطريق الفني.

وأضاف: "جلست مع الملك محمد منير، واكتشفت إن لقب الكينج مش مجرد شهرة.. ده حالة كاملة من الوعي والفن والإنسانية. كلامه وتصرفاته وشخصيته أكدتلي إنه ملك بحق ومن الجلسة دي قررت أكون ملك الكتابة في مصر والوطن العربي".

ويأتي هذا الحديث بعد التعاون المشترك بينهما في أغنية "ضي"، التي صاحبت الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، حيث كان مصطفى حدوتة قد أعلن في وقت سابق أن كتابة الأغنية كانت تجربة مختلفة بالنسبة له، لأنها خرجت من عمق تجربته الشخصية، ولأن الفيلم يعكس إلى حد بعيد ما مر به من مراحل متعددة في حياته.

وأوضح حدوتة أن كتابة الأغنية جاءت كتعبير صادق عن نفسه، قائلًا: "كتبت الأغنية وكأني بكتب عن مصطفى حدوتة مش عن بطل الفيلم.. وده اللي خلى التجربة صادقة ومختلفة".

كما وجّه الشاعر الشكر لكل العاملين على الأغنية والفيلم، مؤكدًا أن العمل شارك في صناعته فريق موهوب عمل بإخلاص حتى يظهر بالشكل اللائق، وأشار إلى أن الأغنية والخبرة التي اكتسبها من التعاون مع منير تمثلان إضافة مهمة لمسيرته.