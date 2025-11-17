نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقي اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال لمتابعة جهود دعم الشركات الناشئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لمتابعة نتائج جهودها واجتماعاتها خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أهداف الاجتماع

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود اللجنة، والاستماع إلى توصياتها لتعزيز ريادة الأعمال، والتي تعتبر الحكومة أحد الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية.

ميثاق الشركات الناشئة في مصر

عرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التنفيذي لعدد من الإجراءات التي تنفذها اللجنة، مشيرة إلى موقف "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، الذي صيغ لأول مرة من قبل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لتوفير إطار متكامل لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.

وأوضحت أن الميثاق يستهدف تعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وجذب استثمارات كبيرة للشركات الناشئة خلال السنوات الخمس القادمة، بهدف توفير نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما يشتمل الميثاق على 12 قطاعًا ذات أولوية، منها تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا الزراعية والسياحية، ويضم أكثر من 80 إجراءً وسياسة حكومية داعمة للشركات الناشئة.

المبادرة التمويلية الموحدة والخدمات الحكومية

تطرقت وزيرة التخطيط إلى الخطوات الخاصة بإطلاق المبادرة التمويلية الموحدة لتمكين نمو الشركات الناشئة، والتي تستهدف نحو 5 آلاف شركة ناشئة مدعومة، منها 500 شركة لجذب استثمارات تتجاوز مليون دولار لكل منها. كما أشارت إلى إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية للشركات الناشئة، متضمنًا كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، لتسهيل عملها وتحفيز نموها بشكل فعال.



يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.