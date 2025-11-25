مقتل 22 مسلحاً في باكستان

مقتل 22 مسلحاً في باكستانأعلنت السلطات الباكستانية عن القضاء على 22 مسلحًا خلال عمليةٍ أمنية شنّتها قوات الأمن اليوم في منطقة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غرب باكستان.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن قوات الأمن نفّذت العملية استنادًا إلى معلوماتٍ استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية والمسلحين أسفرت عن القضاء على 22 منهم.

وأضافت أنه تمّ شنّ عملية تمشيط في المنطقة من أجل القضاء على أي عناصر مسلّحة متبقية.

وتشهد باكستان ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".