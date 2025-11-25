العالم اليوم - رماد بركان إثيوبيا يعرقل الرحلات الجوية فوق الهند

انتم الان تتابعون خبر رماد بركان إثيوبيا يعرقل الرحلات الجوية فوق الهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:24 مساءً - أربك ثوران بركان في إثيوبيا حركة الطيران الجوي فوق الهند، وأدى إلى إلغاء رحلات وتغيير مسارات أخرى، وذلك بعد تشكل سحابة رمادية ضخمة أعاقت الملاحة الجوية.

وثار بركان هايلي كوبي الواقع في شمال شرق إثيوبيا، الأحد، للمرة الأولى منذ حوالي 12 ألف عام، مسببا غيوما بركانية.

أعلنت شركتا طيران الهنديتين "إير إنديا" و"أكاسا"، الثلاثاء، إلغاء بعض الرحلات وتغيير مسار أخرى.

وأوضحت "إير إنديا" أنها ألغت 11 رحلة يومي الإثنين والثلاثاء، لإجراء فحوصات احترازية على الطائرات التي حلقت فوق بعض المواقع بعد الثوران، وذلك عقب تعليمات من هيئة الطيران المدني الهندية، وفقا لوكالة "رويترز".

ويشار إلى أن معظم الرحلات الجوية التي تضررت كانت في مطار دلهي، وشملت رحلات مغادرة وعودة.

وتم إلغاء ما لا يقل عن سبع رحلات دولية، وإرجاء 10 رحلات اليوم، حسبما ذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا"، نقلا عن مسؤول بالمطار.

وأوضحت وزارة الطيران المدني أن عددا من الرحلات أعيد توجيهها كإجراء احترازي، وأن هيئة المطارات أصدرت إشعارا لجميع الطائرات المتأثرة.

وقالت إدارة الأرصاد الهندية إنه تم رصد الرماد على ارتفاع نحو 10 كيلومترات، ويتجه نحو الغرب في اتجاه الصين.

وقال مسؤول إنه من المتوقع أن يخرج الرماد من المجال الجوي الهندي بحلول الساعة السابعة ونصف مساء بالتوقيت المحلي.

والثلاثاء غطت سحابة الرماد أجزاء من باكستان وشمال الهند بعد عبورها اليمن وعمان، وفقا لموقع تتبع الرحلات "فلايت رادار 24".