عاجل- الأمم المتحدة تفند تصريحات ترامب وتؤكد: المهاجرون يلتزمون بالقانون في الدول المضيفة

أحمد جودة - القاهرة - الأمم المتحدة تفند تصريحات ترامب وتؤكد: المهاجرون يلتزمون بالقانون في الدول المضيفة

أكدت الأمم المتحدة، في رد رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن غالبية المهاجرين يلتزمون بالقانون ويحترمون الأنظمة والقواعد في البلدان التي تستضيفهم. وجاء الرد الدولي عبر ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، مشيرة إلى أن المنظمة الأممية شددت على أن البيانات والدراسات العالمية تثبت أن المهاجرين يساهمون في المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يشكلون عبئًا أمنيًا كما يُروَّج أحيانًا.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الخطاب المرتبط بالمهاجرين يجب أن يعتمد على الحقائق لا التصريحات السياسية، مؤكدة أن الهجرة ظاهرة إنسانية واقتصادية طبيعية، وأن معظم الوافدين يندمجون بشكل قانوني ويحترمون سيادة الدولة المضيفة وقوانينها.

وأضافت المنظمة أن الهجرة المنظمة تساهم في تعزيز أسواق العمل، وتوفير مهارات إضافية، ودعم الاقتصاد، فضلًا عن دورها في تعزيز التنوع الثقافي. كما دعت إلى تجنب الخطاب الذي يحرض على الكراهية أو يزيد من الضغوط على المجتمعات المهاجرة.