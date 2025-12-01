نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمونيان: ما يحدث لأوروبا هي أعراض داء السعار في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وصفت رئيسة تحرير قناة RT مارغريتا سيمونيان، اليوم الاثنين، العمليات الجيوسياسية الجارية في أوروبا بأنها تشبه "أعراض داء السعار".

وقالت سيمونيان في برنامج "الأمسية الأحدية مع فلاديمير سولوفيوف" على قناة "روسيا 1": "ما يحدث مع أوروبا الآن، وكيف تهتز وتنتفض كما لو أنها أصيبت بداء السعار.. داء السعار أو داء الكلب، وهو المرض الوحيد في العالم الحديث الذي تكون نتيجته مميتة 100%. إذا أصبت بداء الكلب ولم تأخذ اللقاحات، فستموت حتما بنسبة 100%".

أضافت أن سلوك الدول الأوروبية ورد فعلها على المبادرات الدبلوماسية لروسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا مرتبط بـ "حسد الإمبراطوريات المنهارة الإمبراطورية التي لم تنهر".

وشرحت: "لماذا يتدخلون الآن بسراويلهم العتيقة.. لمنع روسيا والولايات المتحدة من حل المشكلة الأوكرانية كما يجب حلها".

واستشهدت سيمونيان ببرنامج تلفزيوني كوميدي روسي قديم اسمه "ناشا راشا" (روسيا خاصتنا) قائلة: "كل هذا موصوف في برنامج تلفزيوني رائع قبل 20 عاما... روسيا، كما قيل هناك: 'نحن نعيش في أجمل دولة، وكل الدول الأخرى تحسدنا.' هذا هو الواقع بالفعل. ما يحدث هو حسد الإمبراطوريات المنهارة الإمبراطورية التي لم تنهر".

ووفقا لسيمونيان، فإن سلوك الدول الأوروبية تجاه روسيا يشبه "رهاب الضوء" الذي يعد أحد أعراض داء السعار، حيث قالت إن الدول الأوروبية تخشى موسكو لأن روسيا "تحمل النور".