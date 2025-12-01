نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء فوزي زوجة عمرو سعد تحتفل بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإعلامية شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد بعيد ميلاده ونشرت فيديو على صفحتها الخاصة بانستجرام لتهنئه بهذه المناسبة أثناء الاحتفال به مع أبناءهم.

ومؤخرا هنأ عمرو سعد زوجته على برنامجها الجديد المذاع على منصات التواصل الاجتماعي والذي يحمل اسم "ورا كل باب" عن القضايا النفسية.

يذكر أن الفنان عمرو سعد بدأ تصوير مسلسل "الريس" الذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 بشخصية عباس الريس وهو من إنتاج شركة صباح إخوان وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج أحمد خالد موسى

كما ينتظر عمرو سعد عرض فيلم الست من بطولة منى زكي وإخراج مروان حامد والذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم ويقدم به شخصية الزعيم جمال عبد الناصر