نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين.. ابطال وصناع مسرحية " أم كلثوم ضيوف برنامج" الصورة والثلاثاء " زينة " في أول ظهور لها بعد نجاح مسلسل "ورد وشوكلاته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن استضافة طاقم عمل مسرحية دايبين في صوت الست "أم كلثوم" غدًا، وهي أول مسرحية ميوزيكال يتم إنتاجها عنها، وتضم عددًا كبيرًا من الكوادر الشبابية، قائلة: سيكون لدينا طاقم عمل ونجوم مسرحية أم كلثوم، بداية من الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، والنجمة الصاعدة أسماء الجمل التي أدت شخصية أم كلثوم وهي صاحبة صوت رائع، بالإضافة إلى النجم أحمد علي الحجار الذي أدى شخصية الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.



تابعت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: أنا شاهدت المسرحية وعجبتني جدًا، والحلقة تُذاع غدًا الاثنين.



أكملت: في حلقة نهاية الأسبوع الثلاثاء سيكون أول ظهور للفنانة زينة بعد نجاح مسلسلها "ورد وشوكولاتة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وترك بصمة بين المشاهدين رغم أن عدد حلقاته كان عشر حلقات فقط، والذي كان ينتظره الناس أسبوعيًا لمعرفة ما سيحدث، حيث تحل ضيفة على البرنامج برفقة الكاتب والسيناريست الدكتور محمد رجاء.