العالم اليوم - مرشد سياحي يواجه تهما بالقتل.. ترك صديقته تتجمد بالنمسا

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 09:28 مساءً - يواجه المرشد السياحي توماس بلامبرغر، تهمة القتل عن طريق الإهمال بعد أن ترك صديقته كريستين غورطنز تتجمد في قمة أعلى جبل بالنمسا.

ووجه المدعي العام في مدينة إنسبروك غرب النمسا، إلى بلامبرغر تهمة "القتل عن طريق الإهمال"، معتبرين أنه خطط للرحلة بطريقة "متهورة" وارتكب تسعة أخطاء أدت إلى وفاتها.

ولكن دفاع بلامبرغر نفى ارتكاب أي خطأ، مضيفا أنه ترك شريكته بـ"اتفاق متبادل"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز" البريطانية، الإثنين.

تفاصيل القصة..

وكان بلامبرغر، المرشد السياحي المتمرس، وكريستين على بعد 50 متر من قمة غروستغلوكن، أعلى جبل في النمسا، ولكن كريستين انهارت ولم تعد قادرة على الحركة.

وكان الوقت يشير إلى نحو الساعة 9:50 مساء، وكان الجو باردا إذ وصلت درجة الحرارة إلى -8 درجات تحت الصفر، مع رياح بلغت سرعتها 72 كلم في الساعة.

وحاول توماس مساعدة صديقته وظل معها لمدة 4 ساعات، وبعدها قرر النزول إلى أقرب كوخ جبلي لطلب المساعدة، ولكن عندما عاد بعد 6 ساعات ونصف، وجد صديقته، البالغة من العمر 33 عاما، متجمدة وقد فارقت الحياة.

ويعد غروستغلوكن، الذي يبلغ ارتفاع قمته 3798 مترا، من أصعب القمم في جبال الألب النمساوية.

وتقول النيابة إن بلامبرغر لم يستعد للرحلة بشكل كاف، إذ حمل معه معدات طوارئ غير كافية لإقامة ملجأ مؤقت، كما طلب من الضحية حمل أحذية ناعمة مخصصة للتزلج على الثلج فقط.

وكانت الضحية متسلقة مبتدئة، رغم صعودها، في الأشهر الماضية، عدة قمم في الألب برفقة بلامبرغر.

وأوضح الادعاء أن برودة الرياح جعلت درجة الحرارة تصل إلى -20 درجة تحت الصفر، وكان على بلامبرغر النزول.

وسرد الادعاء سلسلة من الأخطاء المزعومة، منها أن المتهم لم يخطر خدمات الطوارئ عندما بدأ الظلام يحل، ولم يحاول لفت انتباه طائرة مروحية للشرطة كانت تحلق فوق رأسيهما نحو 10:50 مساء.

كما حاولت شرطة الجبال الاتصال به مرارا، وأجرى مكالمة واحدة مع الضباط قبل أن يضع هاتفه في الوضع الصامت ويتجاهل اتصالاتهم.

وزعم الادعاء أن المتهم لم ينقل شريكته إلى مكان محمي من الرياح، ولم يستخدم حقيبة النوم أو البطانية التي يملكها لتدفئتها.

وسيقرر القضاء الإقليمي في إنسبروك ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى بلامبرغر، وفي حال ثبوت إدانته بالقتل عن طريق الإهمال فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات.

ورفض محامي بلامبرغر التعليق على رواية الادعاء، واعتبر أن شرطة الجبال كان يجب عليها أن تنسق عملية الإنقاذ في وقت مبكر.