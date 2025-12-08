العالم اليوم - المغرب يهزم السعودية ويرافقها إلى ربع نهائي كأس العرب

انتم الان تتابعون خبر المغرب يهزم السعودية ويرافقها إلى ربع نهائي كأس العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 09:28 مساءً - تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العرب المقامة في قطر بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف نظيف، الإثنين، على أرضية ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبهذا الفوز تصدر "أسود الأطلس" المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب السعودي الذي حسم تأهله منذ المباراة السابقة.

وسجل كريم البركاوي الهدف الوحيد في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب السعودي بعد العودة لتقنية الفار في الدقيقة 66 بعد خطأ ارتكبه أمين زحزوح ضد عبد الله حمدان، لكن حمدان ضيع ركلة الجزاء.

وشهدت المباراة حضور أكثر من 78 ألف متفرج.

وسوف يواجه المنتخب السعودي المنتخب الفلسطيني في ربع النهائي، فيما سيواجه "أسود الأطلس" منتخب سوريا.

في الجهة المقابلة، اكتفى المنتخب العماني بالمركز الثالث بعد فوزه بنتيجة 2-1 على جزر القمر ليغادر المنافسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، فيما فشل منافسه في حصد نقطة الشرف على الأقل.

وسجل عصام الصبحي هدفي المنتخب العماني في الدقيقة 30 و43، قبل أن ينجح دين نصوير حمدو علي في تقليص الفارق عند الدقيقة 68.