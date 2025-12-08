العالم اليوم - كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

انتم الان تتابعون خبر كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 09:28 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، أن بنيامين نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة، في 29 من ديسمبر الجاري لمناقشة خطط مستقبل غزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة شوش بدروسيان، في إحاطة عبر الإنترنت للصحفيين: "سيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس ترامب الإثنين 29 ديسمبر، وسيناقشان خطوات والمراحل المستقبلية وقوة الاستقرار الدولية ضمن "خطة وقف إطلاق النار".

وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو منذ يناير، وقد تمتد لأسبوع، ولم يؤكد نتنياهو مدة لقائه ولا مكان عقد اللقاء.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة بين 28 ديسمبر و4 من يناير 2026، ومن المرتقب عقد اللقاء في منتجع مارالاغو في فلوريدا بالقرب من مكان إقامة ابن نتنياهو.

من المتوقع أن يناقش الطرفان الخطوات المقبلة في خطة السلام الأميركية المتعلقة بغزة، إلى جانب اتفاقيات أمنية مع سوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الأطراف تسعى إلى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب.

وتتضمن الخطة نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء هيئة فلسطينية لإدارة شؤون غزة، إلى جانب نشر قوة دولية لحفظ السلام.

ومن المرجح أن يناقش نتنياهو وترامب ملف الترتيبات الأمنية الجديدة مع سوريا.

وجاء إعلان الزيارة بعد وقت قصير من زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والترز، إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن خطط غزة.