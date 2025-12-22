روسيا تسقط 41 مسيرة أوكرانية

روسيا تسقط 41 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 41 طائرة فوق عدة مقاطعات منذ الليلة الماضية، منها إقليم كراسنودار، وفوق البحر الأسود، ومقاطعة بريانسك.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب، التي دخلت عامها الرابع، بشكل شبه يومي، التقارير التي تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل؛ نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير 2022.