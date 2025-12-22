روسيا تسقط 41 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليل.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 41 طائرة فوق عدة مقاطعات منذ الليلة الماضية، منها إقليم كراسنودار، وفوق البحر الأسود، ومقاطعة بريانسك.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب، التي دخلت عامها الرابع، بشكل شبه يومي، التقارير التي تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل؛ نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسقط 41 مسيرة أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.