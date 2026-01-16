7 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة
ارتفعت حصيلة القصف الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 7 شهداء.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين، جراء استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلا في منطقة المعسكر غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.
وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي أحدث دمارا كبيرا في المنزل المستهدف، ما أسفر عن وقوع شهداء وإصابات.
كما استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف نفذه عصر اليوم جيش الاحتلال على منزل آخر في المدينة، حيث أسفر حينها عن استشهاد فلسطيني.
كما استشهد فلسطينيان في قصف نفذه جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم، على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و441 شهيداً و171 ألفاً و329 مصاباً.
