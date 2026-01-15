عادة سيّئة تؤثّر على عمليّة الهضم

عادة سيّئة تؤثّر على عمليّة الهضمتشير خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سيوراكشينا إلى أن تناول الوجبات على فترات متباعدة يُعد أكثر ضررا بالصحة من تناول وجبات خفيفة بشكل متكرر ومنتظم.

وتوضح الخبيرة أن الفترات الطويلة بين الوجبات ترهق الجهاز الهضمي وتؤدي إلى ركود الصفراء، ومع مرور الوقت ينعكس ذلك سلبا على وظائف الأعضاء الداخلية ويؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي.

وتقول: "إذا تناول الشخص وجبة واحدة فقط في اليوم، فإن الصفراء تتراكم في الجسم، لأنها تُفرز مع كل وجبة أو مشروب. وهذا يخلّ بعملية الهضم ويقلل من كفاءة الأيض. لذلك يُفضل تناول الطعام 3 مرات يوميا، ولو بكميات صغيرة، وحتى وجبتان يوميا أفضل من وجبة واحدة كبيرة".

وفق سيوراكشينا، لا يعتمد موعد الوجبة الأخيرة على الساعة بقدر ما يعتمد على نمط الحياة اليومي. فعلى سبيل المثال، إذا كان العشاء في الساعة الثامنة مساء والنوم في منتصف الليل، فإن ذلك يُعد مقبولا تماما.

وتشدد على أهمية ترك فاصل زمني لا يقل عن 3 إلى 4 ساعات بين الوجبة الأخيرة ووقت النوم، مع ضرورة تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من المساء، خصوصا في حال عدم وجود نشاط بدني أو ذهني بعد العشاء.