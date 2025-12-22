مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية

مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنيةاعترضت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز " إف -16"، طائرة مدنية دخلت مجالًا جويًا محظورًا فوق "بالم بيتش" في فلوريدا، حيث يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منتجعه "مار- أي - لاغو".

وأكدت قيادة الدفاع الجوفضائي (نوراد) الأمريكية، أن "مقاتلة "إف -16" تابعة لـ"نوراد"، اعترضت صباح اليوم طائرة دخلت المجال الجوي المحظور فوق "بالم بيتش". تم حل الوضع بسلام"، بحسب بيان نشرته القيادة على منصة "إكس".

وأضافت: "الاعتراض تم بسلام، مع استخدام مناورة لجذب انتباه الطيار، وتم إخراج الطائرة المدنية من المنطقة دون حوادث".

وتعتبر هذه الحوادث شائعة نسبيًا عندما يكون الرئيس ترامب في منتجعه "مار- أي - لاغو" بولاية فلوريدا، حيث تفرض إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قيود طيران مؤقتة على مساحة تصل إلى 30 ميلًا بحريًا حول المنتجع لحماية الرئيس الأمريكي.

هذه القيود تُفعّل تلقائيًا أثناء زيارات الرئيس، وتشمل حلقتين متحدتي المركز، حلقة داخلية (10 أميال بحرية) محظورة تمامًا على معظم الطائرات، وحلقة خارجية أوسع.

وغالبًا ما تكون الطائرات المخالفة طائرات خاصة أو عامة صغيرة، والطيارون ينتهكون القيود عن غير قصد بسبب عدم التحقق من إشعارات الطيارين.

