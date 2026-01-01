تفجير انتحاري في حلب

تفجير انتحاري في حلبقتل أحد عناصر الأمن الداخلي السوري وجرح آخرون جراء تفجير انتحاري استهدف، الليلة، دورية للشرطة بمنطقة باب الفرج بمدينة حلب، وفق ما أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

وفي التفاصيل، قالت محافظة حلب، في بيان، إن شخصاً "مجهول الهوية نفّذ تفجيراً انتحارياً مستخدماً حزاماً ناسفاً، استهدف دورية للشرطة في باب الفرج وسط حلب، وذلك بعد أن رصدته قوى الأمن وحاولت اعتقاله، ما دفعه إلى تفجير نفسه".

وأكدت المحافظة مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة آخرين بجروح، "فيما تواصل الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث وفرض طوق أمني في محيط الموقع".