حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:29 صباحاً - يستعد ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط لاحتضان واحدة من أقوى سهرات القارة السمراء، حيث يصطدم طموح "أسود الأطلس" برغبة "نسور نيجيريا" في موقعة المربع الذهبي لبطولة كأس أمم إفريقيا مساء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026.

لينك يلا شوت بلس.. بث مباشر ماتش المغرب ونيجيريا مباشر الشوط الأول في كأس أمم أفريقيا بجودة قوية عالية دون تأخير

المنتخب المغربي يخوض هذا الاختبار المصيري متسلحًا بدعم جماهيري غفير فوق أرضه، ساعيًا لمواصلة عروضه القوية التي مكنته من إقصاء الكاميرون في الدور السابق.

ويطمح المنتخب النيجيري في التأكيد على جدارته بالمنافسة على اللقب بعدما أظهر شراسة هجومية كبيرة كان ضحيتها المنتخب الجزائري.

تفاصيل مباراة المغرب ونيجيريا: الموعد والقناة الناقلة والمعلق

ستكون صافرة البداية حاضرة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، بينما يترقبها الجمهور المغربي في تمام التاسعة مساءً.

لضمان تغطية شاملة لهذا الحدث، أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" عن تخصيص قناة beIN SPORTS MAX 1 لنقل اللقاء مباشرة.

سيصحب المشاهدين في رحلة الوصف والتعليق المعلق المغربي "جواد بدة" الذي سيضفي صوته حماسًا خاصًا على أحداث القمة.

أما هواة المتابعة الرقمية عبر الهواتف والأجهزة الذكية، فيمكنهم الاستمتاع بالبث المباشر عالي الجودة من خلال تطبيق "تود" (TOD) الذي يضمن وصول الصورة لحظة بلحظة لكافة عشاق الساحرة المستديرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد التشكيلة المغربية حضورًا قويًا للأسماء الكبيرة، يتقدمهم الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي، مع الاعتماد على مهارات إبراهيم دياز في صناعة اللعب لتمويل الهجمات نحو أيوب الكعبي.

وعلى الجانب الآخر، سيعمل الدفاع المغربي على مراقبة فيكتور أوسيمين الذي يعد القوة الضاربة في الخط الأمامي لنيجيريا.

وبغض النظر عن النتائج السابقة، فإن مباراة اليوم تمثل فصلًا جديدًا من فصول التنافس الأزلي في القارة، حيث يتطلع كل طرف لإثبات زعامته وبلوغ المحطة الأخيرة من السباق الإفريقي نحو منصة التتويج بلقب عام 2025.