بأقوى إشارة.. تردد قناة زيد إن بي سي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 06:29 مساءً - تُقدم قناة ZNBC الزامبية الوطنية تغطية خاصة لمنافسات كأس الأمم الأفريقية الحالية، مما يتيح فرصة متابعة المباريات الهامة بطريقة مجانية للمهتمين بالبطولة القارية.

تردد قناة ZNBC الزامبية الناقلة

يُمكن استقبال إشارتها عبر القمر انتل سات في الموقع 60 درجة شرقاً، وإليك أهم تفاصيل تردد القناة من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ انتل سات 904 (60 شرق) 3765 ميجاهرتز أفقي (H) 5000 3/4

ويذكر أن يوفر هذا الإعداد بثاً واضحاً ومستمراً، مناسبًا لمشاهدة اللقاءات دون مشكلات فنية كبيرة، حيث تركز القناة على نقل المواجهات الرئيسية في البطولة، مع اهتمام خاص بأداء المنتخبات الأفريقية المشاركة.

كما تشمل برامجها تحليلات سريعة وملخصات لأبرز الأحداث، مما يساعد المتابع على البقاء على اطلاع بكل التطورات.

تُعد هذه الخياراً عملياً لمن يريد الاستمتاع بالإثارة الكروية دون تكاليف إضافية، خاصة في مراحل الدور ربع النهائي والنصف النهائي.

طريقة ضبط تردد قناة ZNBC الزامبية

لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع هذه الخطوات البسيطة: