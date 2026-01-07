بأقوى إشارة.. تردد قناة زيد إن بي سي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 06:29 مساءً - تُقدم قناة ZNBC الزامبية الوطنية تغطية خاصة لمنافسات كأس الأمم الأفريقية الحالية، مما يتيح فرصة متابعة المباريات الهامة بطريقة مجانية للمهتمين بالبطولة القارية.
تردد قناة ZNBC الزامبية الناقلة
يُمكن استقبال إشارتها عبر القمر انتل سات في الموقع 60 درجة شرقاً، وإليك أهم تفاصيل تردد القناة من خلال الجدول التالي:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|انتل سات 904 (60 شرق)
|3765 ميجاهرتز
|أفقي (H)
|5000
|3/4
ويذكر أن يوفر هذا الإعداد بثاً واضحاً ومستمراً، مناسبًا لمشاهدة اللقاءات دون مشكلات فنية كبيرة، حيث تركز القناة على نقل المواجهات الرئيسية في البطولة، مع اهتمام خاص بأداء المنتخبات الأفريقية المشاركة.
كما تشمل برامجها تحليلات سريعة وملخصات لأبرز الأحداث، مما يساعد المتابع على البقاء على اطلاع بكل التطورات.
تُعد هذه الخياراً عملياً لمن يريد الاستمتاع بالإثارة الكروية دون تكاليف إضافية، خاصة في مراحل الدور ربع النهائي والنصف النهائي.
طريقة ضبط تردد قناة ZNBC الزامبية
لإضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:
- افتح قائمة الإعدادات في الريسيفر باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- اختر قسم "تثبيت القنوات" أو "إضافة قنوات" أو ما يشابه ذلك حسب نوع الجهاز.
- حدد القمر الصناعي "انتل سات 904" في الموقع 60 درجة شرقاً، أو أضفه يدوياً إن لم يكن موجوداً.
- انتقل إلى خيار "إضافة تردد يدوي" أو "بحث يدوي".
- أدخل التردد 3765، ثم اختر الاستقطاب أفقي (H).
- حدد معدل الترميز 5000، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.
- ابدأ عملية البحث أو المسح، وانتظر حتى ينتهي الجهاز من العثور على القنوات.
- احفظ القنوات الجديدة، ثم ابحث عن قناة ZNBC في القائمة واستمتع بالبث.