كريم بنزيما يشعل السوشيال ميديا ويفاجئ نجم الجزائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:33 صباحاً - لفت النجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد السعودي، الأنظار بتصرف مميز تجاه مواطنه عادل بولبينة، مهاجم منتخب الجزائر، عقب التألق اللافت للأخير في بطولة كأس أمم إفريقيا، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان عادل بولبينة قد خطف الأضواء خلال مواجهة الجزائر أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من البطولة القارية، بعدما سجل هدف الانتصار القاتل في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليقود “محاربي الصحراء” للفوز بهدف دون رد وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشارك مهاجم الدحيل القطري كبديل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وتحديدًا قبل ست دقائق فقط من نهاية الوقت الإضافي، في وقت كانت فيه المباراة تتجه للتعادل السلبي، قبل أن ينجح في استغلال تمريرة مميزة من رامز زروقي وينطلق نحو المرمى مسددًا كرة قوية استقرت داخل الشباك الكونغولية.

وتحول بولبينة، صاحب الـ20 عامًا، من مجرد خيار هجومي ثانوي في حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، إلى نجم المواجهة بلا منازع، بعدما منح منتخب بلاده انتصارًا ثمينًا أعاد الثقة للجماهير الجزائرية.

كريم بنزيما يدعم عادل بولنيبة

وعقب المباراة، نشر بولبينة رسالة عبر حسابه على مواقع التواصل عبّر فيها عن فخره واعتزازه بما تحقق، قبل أن يحظى بتفاعل خاص من كريم بنزيما، الذي علّق على منشوره برموز تعبيرية حملت دلالات واضحة على الإشادة والدعم، في لقطة لاقت إعجابًا كبيرًا لدى الجماهير.

ويأتي هذا التفاعل في ظل أجواء استثنائية يعيشها المنتخب الجزائري في البطولة، خاصة مع الدعم المعنوي الكبير الذي يحظى به اللاعبون داخل وخارج الملعب، في رحلة البحث عن استعادة أمجاد الكرة الجزائرية على الساحة الإفريقية.